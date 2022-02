Dalla casa fatiscente a una nuova struttura, la storia a lieto fine di Fausto

Il tanto sperato lieto fine per la vicenda di Fausto, il 71enne malato che viveva in condizioni disumane in una casa fatiscente, è finalmente arrivato. Le telecamere di "Mattino Cinque" erano infatti andate a Scarlino, in provincia di Grosseto, per raccogliere la richiesta di aiuto dell'uomo, il quale si era sentito abbandonato e preso in giro da chi avrebbe dovuto in qualche modo prendersi cura di lui, lasciandolo vivere in una situazione di totale degrado in una casa priva di riscaldamento e con un bagno ormai inagibile.

La trasmissione di Canale 5 aveva dunque convinto Fausto, inizialmente contrario ad allontanarsi troppo dal suo paese natale, a lasciare l'abitazione per essere accolto in una struttura adatta alle sue esigenze. Così, dopo un lavoro sinergico con i servizi sociali e la Cooperativa Cuore, l'uomo ha potuto lasciare definitivamente Scarlino per dirigersi a Casa Simoni: "Vado via da questa abitazione dopo 20 anni - ha commentato ai microfoni di "Mattino Cinque", che hanno seguito il suo trasferimento - Sono felicissimo e vi ringrazio perché senza di voi tutto ciò non sarebbe successo".

"Ora procederemo con l'inserimento, gli mostreremo la stanza e conoscerà gli altri ospiti della struttura - ha commentato una delle cooperatrici della struttura - Poi inizieremo a lavorare insieme, affinché possa presto sentirsi a casa sua".