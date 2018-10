Da Taranto a Ventimiglia: il viaggio degli immigrati respinti

Un viaggio lungo più di mille chilometri e della durata di oltre dodici ore. Questo è il percorso surreale dei migranti che vengono intercettati a Ventimiglia e riportati all’hotspot di Taranto per essere identificati. Surreale poiché spesso i migranti poi tornano a Ventimiglia per provare ad oltrepassare il confine e arrivare finalmente in Francia.



Quarta Repubblica ha documentato l’itinerario che le persone respinte a Ventimiglia sono costrette a fare, scortate da più camionette della polizia Italiana, per ritrovarsi al punto di partenza. Ma una volta fatti scendere a Taranto il pensiero è sempre uno e la risposta a “Cosa farai adesso?” è sempre la stessa: “Torno a Ventimiglia”.