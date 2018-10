Da Palermo la favola di Rumon: da venditore di rose a dottore in medicina

Rumon è arrivato in Italia nel 1999 dopo avere vissuto per cinque anni a Mantova, nel 2004 si trasferisce a Palermo dove inzia a vendere rose in strada. Qui conosce il professore Nicola Carlisi, docente universitario di Diritto commerciale e governatore del Rotary, che lo adotta agli studi (nell’ambito del progetto "Concretizza i tuoi sogni"), pagandogli tutte le sperse. Un incontro casuale, che gli ha cambiato la vita.



Tra il 2009 e Rumon, non ancora maggiorenne, stava per completare gli studi all'istituto tecnico."La moglie del professore Carlisi - racconta Rumon - aveva letto un mio tema sull'integrazione pubblicato su un giornale e così, decise di venire a scuola per conoscermi. Le raccontai la mia storia, le motivazioni che mi avevano spinto ad allontanarmi dalla mia famiglia d’origine e a proseguire gli studi". Di lì la realizzazione del suo sogno. Il professore è deceduto pochi giorni fa, ma il suo cammino non si ferma: "Ho deciso di specializzarmi in Cardiologia".