Dà in escandescenze in carcere il killer dei due agenti a Trieste, poliziotto contuso

Avrebbe dato in escandescenze nel carcere in cui è rinchiuso Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne di origini dominicante accusato di aver ucciso gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nella sparatoria del 4 ottobre in questura a Trieste. Mentre si trovava nei pressi delle docce del penitenziario l'uomo, brandendo alcuni bastoni, avrebbe minacciato gli agenti penitenziari intervenuti per calmarlo e uno di loro avrebbe riportato contusioni.