Cybersecurity, Zegna: "Attacco ai nostri sistemi informatici"

Cyber attacco contro la maison Ermenegildo Zegna. Lo comunica lo stesso Gruppo in una nota precisando di essere venuti recentemente "a conoscenza di un accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici". "Non appena la società ha appreso l'accaduto - si legge ancora nella nota -, ha prontamente avviato un'indagine forense, condotta da esperti esterni, e ha messo in atto le azioni necessarie a garantire la sicurezza della propria rete".