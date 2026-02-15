La Procura ha iscritto nel registro degli indagati sei sanitari con l'ipotesi di lesioni colpose. Un passaggio definito "atto dovuto", mentre gli ispettori del Ministero della Salute e della Regione Campania stanno effettuando verifiche parallele. La direzione ospedaliera ha assicurato piena collaborazione. "Una vicenda dolorosissima", ha commentato il presidente della Regione Roberto Fico. "Faremo piena chiarezza", ha garantito il ministro della Salute Orazio Schillaci.