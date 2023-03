Cuneo, un morto in un incidente stradale: coinvolte tre automobili

Incidente mortale in provincia di Cuneo, a Ceresole d'Alba, dove tre automobili sono rimaste coinvolte.

Una persona è morta e un'altra è stata trasportata in ospedale a Verduno, in codice giallo. Lo schianto tra i veicoli è avvenuto al bivio per Sommariva. Ancora da chiarire la dinamica. Sono intervenuti gli uomini del 118 e le forze dell'ordine.