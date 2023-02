Caso Cubytrix, chat inchioda la setta satanica: "La mamma di Luana Costantini è morta”

Novità sul caso Cubytrix.

"È appena morta la mamma di Luana. Scusa ma non posso più parlare". Così Marco Foschi "Devor" comunica alla sua ex ragazza la morte di Elena Bruselles. Foschi con lo sciamano Paolo Rosafio è uno dei santoni della comunità virtuale di fanatici dell’occulto. E, insieme a Rosafio, vive all’interno dell’appartamento di Monte Mario dove il 19 gennaio sono stati scoperti i corpi di Luana Costantini e di sua madre Elena, ritrovata mummificata. La conversazione getta una nuova luce sul giallo di via Salvadori: Luana Costantini, infatti, sarebbe stata lasciata sola, in precarissime condizioni di salute, dopo la morte della madre 83enne.