Cronaca
dopo la procura

"Cubo nero" a Firenze, anche il ministero avvia le verifiche

Si tratta di un palazzo ultramoderno costruito al posto dell'ex Teatro Comunale in pieno centro storico. Da controllare le procedure sui permessi

28 Ago 2025 - 14:07
© Ansa

© Ansa

Anche il ministero della Cultura accende un faro sulla vicenda del "cubo nero" di Firenze, il contestato palazzo ultramoderno costruito al posto dell'ex Teatro Comunale in pieno centro storico. Gli uffici del Collegio Romano intendono verificare, per quanto di competenza ministeriale, le procedure seguite per il rilascio dei permessi che hanno autorizzato i lavori edilizi. Il Mic, che vigila sulla Soprintendenza che ha rilasciato le autorizzazioni, ha chiesto una relazione dettagliata per far luce sull'iter procedurale dopo che la procura di Firenze ha aperto un fascicolo esplorativo, al momento senza indagati, sulla vicenda.

