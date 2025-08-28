"Cubo nero" a Firenze, anche il ministero avvia le verifiche

Anche il ministero della Cultura accende un faro sulla vicenda del "cubo nero" di Firenze, il contestato palazzo ultramoderno costruito al posto dell'ex Teatro Comunale in pieno centro storico. Gli uffici del Collegio Romano intendono verificare, per quanto di competenza ministeriale, le procedure seguite per il rilascio dei permessi che hanno autorizzato i lavori edilizi. Il Mic, che vigila sulla Soprintendenza che ha rilasciato le autorizzazioni, ha chiesto una relazione dettagliata per far luce sull'iter procedurale dopo che la procura di Firenze ha aperto un fascicolo esplorativo, al momento senza indagati, sulla vicenda.