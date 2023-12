Melissa (Crotone), abbattuto dopo 40 anni l'ecomostro della 'ndrangheta

A Melissa, in provincia di Crotone, è stato abbattuto, dopo 40 anni e 14 dalla confisca, palazzo Mangeruca, l'ecomostro confiscato alla 'ndrangheta e presente da decenni nella frazione Torre Melissa.

Per l'abbattimento sono stati utilizzati 400 chili di esplosivo distribuito in migliaia di microcariche che hanno cancellato l'immobile di sei piani, uno dei simboli del potere mafioso in Calabria.