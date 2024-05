L'Ucraina annuncia blackout di emergenza in tutto il Paese | Intelligence Kiev: "A Kharkiv la situazione è al limite e non abbiamo riserve"

Fotogallery - Georgia, decine di migliaia in piazza per protestare contro la "legge russa"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 812.

Kiev ha introdotto blackout di emergenza in tutte le regioni del Paese dopo che gli attacchi russi alle centrali elettriche le ha rese incapaci di rispondere al calo delle temperature. Lo ha annunciato l'operatore energetico statale Ukrenergo. Secondo il capo della Direzione principale dell'intelligence, Kyrylo Budanov, a Kharkiv "la situazione è al limite". Purtroppo, ha aggiunto, "non abbiamo nessun altro come riserva". A Kiev, intanto, è arrivato a sorpresa il segretario di Stato Usa Blinken, per confermare "l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina".