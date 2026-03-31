Crotone, sparano 22 colpi in aria davanti a scuola: fermati con pistole a salve

Hanno sparato 22 colpi di pistola in aria davanti ad un istituto scolastico a Crotone ma sono stati bloccati poco dopo la Polizia che ha scoperto solo a quel punto che le armi erano a salve. È successo davanti all'Istituto istruzione superiore "M. Ciliberto - A. Lucifero" in tarda mattinata. Quattro giovani, giunti davanti a scuola a bordo di un'auto, hanno esploso i colpi e sono fuggiti. Protagonisti della vicenda quattro studenti della provincia di Crotone, denunciati per esplosioni pericolose in luogo pubblico dopo essere stati bloccati dagli agenti che hanno operato non sapendo che le armi erano a salve e dimostrando "sangue freddo e adottando ogni forma di tutela sia per loro che per i cittadini che in quel momento erano presenti nella zona".