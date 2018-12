Crotone, padre e figlio allevatori uccisi a fucilate in campagna

Due uomini, Francesco Raffa e il figlio Saverio, sono stati uccisi nelle campagne di Pallagorio, nel Crotonese, in località Furci. I due, entrambi allevatori, sono stati uccisi a colpi di fucile caricato a pallettoni. Sono incensurati e non sembra che avessero contatti con la criminalità: i carabinieri non escludono perciò alcun movente per spiegare il duplice omicidio.