Una storia incredibile, un paese che si butta in mare per salvare tanti disperati che stanno urlando a pochi metri dalla spiaggia. Tra i protagonisti di questa particolare vicenda c'è anche Roberto, la prima persona che si è catapultata sul litorale di Torre Melissa, la frazione costiera di Crotone su cui il 10 gennaio è arrivata una nave contenente 51 migranti curdi (di cui poi uno, di 21 anni, è morto).



Quella sera Roberto è stato il primo a soccorrere queste persone e racconta a “Mattino Cinque” quei momenti: “Quella notte le urla erano davvero strazianti, ho visto due persone mezze nude e l’istinto è stato di levarmi la giacca e coprirle. Li ho messi tutti in macchina per provare a riscaldarli e poi ho aperto l’albergo recuperando delle stufe e dei biscotti per riscaldarli e rifocillarli”.



Un’esperienza che Roberto si ricorderà per sempre: “Ci hanno detto che erano solo dieci, ma in realtà erano molte più persone. Tra loro c’era anche una mamma con una bambina piccola. Avrebbe potuto essere mia madre o mia sorella, mi sembra ancora di sentire le sue grida”. Un gesto che l'uomo rifarebbe senza indugi: “È stato normale, non un atto di eroismo”.