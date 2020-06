Crollo Varese, il padre dei bimbi: "Non è possibile che nel 2020 si muoia sotto i ponti o sotto le case che crollano"

"Non è possibile che nel 2020, in Italia, le persone muoiano sotto i ponti o sotto le case che crollano". Sono le parole di rabbia di Noureddine Hannach , marito della donna e padre dei due bambini che hanno perso la vita nel crollo del cornicione di una ex fabbrica mentre passeggiavano lungo il marciapiede ad Albizzate (Varese) . Intervistato da News Mediaset , l'uomo ha descritto cos'è successo pochi attimi dopo la caduta del cornicione.

"Quando sono arrivato sul posto, ho trovato i miei figli e mia moglie sotto le macerie; mi sono sdraiato a terra. Non ho parole, non lo dimenticherò mai", ha aggiunto.

"Mi sento male. Perdere due bambini e la moglie in un colpo, sarà difficile. Non ho dormito. Ho visto un macello: elicotteri, carabinieri, ambulanza", aveva raccontato Hannach in un'intervista alla trasmissione Centocittà su Rai Radio1.

"Eravamo sposati dal 2007, sono in Italia da vent'anni, mia moglie dal 2009. I miei figli sono nati qui. Il grande è nato a Bari, gli altri due che sono morti a Gallarate", aveva aggiunto, per poi parlare del figlio maggiore di 9 anni, che si è salvato: "E' a casa di un'amica. Per il momento lui dice che sta bene, però vediamo. Ha visto tutto".