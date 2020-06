Varese, il tetto di un edificio crolla su una strada: morti mamma e i due figli

Una donna di 28 anni e i due figlioletti, un bambino di 5 anni e una bimba di 15 mesi, sono morti ad Albizzate, nel Varesotto, schiacciati dalle macerie del tetto di un edificio che è improvvisamente collassato spargendo detriti sulla strada sottostante. Un'altra donna, una 42enne, è stata colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

La bambina di 15 mesi, portata in ospedale in elisoccorso per numerose fratture, una delle quali al cranio, è morta poco dopo il ricovero. Le vittime sono Fouzia Taoufiq, di origine marocchina, il figlio Soulaymane Hannach, che era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto dai detriti, e la sorellina Yaoucut.

L'allarme è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco e operatori del 118. Al momento non sono note le cause dell'improvviso crollo. L'edificio, che sorge di fronte a un supermercato, è un'ex capannone industriale riconvertito di recente a uso commerciale, e ospità alcune attività tra cui una pizzeria.