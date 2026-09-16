IL CROLLO

Napoli, cede il pavimento della cucina: padre e figlio precipitano nel piano sottostante

I due uomini sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita

16 Set 2026 - 08:46
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© Dal Web

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Cede il pavimento della cucina e padre e figlio cadono nel piano sottostante: è successo nella notte al civico 173 di via Arenaccia, a Napoli. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e, per fortuna, i locali sottostanti non erano abitati. Si era temuto il peggio per i due ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarrli vivi. Subito sono stati portati in ambulanza all'ospedale Cto dove i sanitari li hanno giudicati non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto per chiarire dinamica dell'accaduto.

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