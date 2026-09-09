sgomberate tre famiglie

Mazara del Vallo, crolla balcone di una abitazione: muore la proprietaria

 La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove, dopo alcune ore, è deceduta per le ferite riportate

09 Set 2026 - 09:31
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Il crollo di un balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo ha causato la morte della proprietaria che, al momento del cedimento, si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove, dopo alcune ore, è deceduta per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le precarie condizioni dell'immobile, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero di tre famiglie trasferite in una struttura a carico del Comune.

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