Crollo ai Fori Imperiali, Procura di Roma acquisisce gli atti della gara d'appalto

L'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d'appalto per accertare la sussistenza dei requisiti da parte della società vincitrice. E' quanto disposto dai pm della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sul crollo parziale della Torre dei Conti avvenuto lunedì, nella zona dei Fori Imperiali. Nel procedimento si ipotizzano i reati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni. Tutte fattispecie commesse in violazione della norma antinfortunistica.
Gli inquirenti, inoltre, hanno disposto una consulenza - affidata a ingegneri strutturisti - al fine di accertare se i lavori avviati fossero adeguati al tipo di edificio, ma verifiche saranno svolte anche sul tipo di impalcature utilizzate o se fossero stati ignorati eventuali episodi di microcedimenti.