a San Pio di Fontecchio

Crolla un palazzo in ristrutturazione in provincia dell'Aquila, morti due operai

L'edificio crollato, Palazzo Paolini, era puntellato a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009. Si scava alla ricerca di un terzo operaio

11 Nov 2026 - 17:59
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© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Due operai sono morti in seguito a un crollo, durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Paolini, a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila. La struttura era puntellata dopo i danni riportati nel sisma del 2009

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Soccorsi sul posto

  Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco che stanno scavando alla ricerca di un altro operaio. Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai, tre dei quali sono scampati al crollo e stanno assistendo attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

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