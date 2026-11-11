Crolla un palazzo in ristrutturazione in provincia dell'Aquila, morti due operai
L'edificio crollato, Palazzo Paolini, era puntellato a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009. Si scava alla ricerca di un terzo operaio
© Vigili del Fuoco
Due operai sono morti in seguito a un crollo, durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Paolini, a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila. La struttura era puntellata dopo i danni riportati nel sisma del 2009.
Soccorsi sul posto
Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco che stanno scavando alla ricerca di un altro operaio. Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai, tre dei quali sono scampati al crollo e stanno assistendo attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.