Bolzano: cinque indagati per il crollo del tribunale

Ci sono cinque indagati per il crollo del Palazzo di giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a due magistrati dell'Ufficio. Inoltre, la Procura rende noto che è stato nominato un consulente tecnico "con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli, indicando misure immediate da adottare, e di indicare le aree da sottoporre a sequestro in vista degli accertamenti peritali sulle cause del crollo al termine della rimozione delle macerie e delle parti pericolanti dell'edificio".