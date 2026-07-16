I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del palazzo di giustizia. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi.