All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.
Cause ancora da accertare
I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del palazzo di giustizia. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi.
Procuratore Bisignano: "Ora ridistribuire la forza lavoro, presto per capire cause"
"Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro": lo spiega il procuratore Axel Bisignano all'Ansa. Il crollo che questa mattina, verso le 6, ha interessato il Palazzo di Giustizia del capoluogo altoatesino, è verosimilmente connesso ai lavori di ristrutturazione in corso.