Messina, almeno 5 feriti gravi nel crollo di un edificio

Una violenta esplosione ha provocato il crollo parziale di una palazzina di tre piani a Messina, nella frazione di Pistunina. Cinque feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Universitario Gaetano Martino. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre alle ambulanze del 118. Si tratta di una palazzina che ospita alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale. Al piano terra c'erano lavori di manutenzione in corso. Una delle ipotesi potrebbe essere l'esplosione di una bombola di gas. Secondo gli abitanti ci sarebbero ancora dei dispersi.