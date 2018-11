Fino al 31 gennaio 2012 Cristina Guidetti stava conducendo la vita che sognava: la modella modenese posava davanti ai fotografi per copertine, pubblicità e concorsi di bellezza. Per lei si prospettava anche una partecipazione a Miss Mondo. Poi, però, il suo sogno si trasformò in un incubo: per cancellare dei piccoli difetti di discromia dal suo viso decise di sottoporsi ad un intervento estetico chiamato resurfacing.



Tolte le bende, Cristina scoprì ciò che non avrebbe mai voluto vedere: “Avevo il viso ricoperto di ferite, ustioni, tagli. Ero diventata un mostro”. Nonostante gli anni passati, ancora adesso porta i segni dell'intervento mal riuscito: “Ora ho fatto 42 interventi per cercare di rimediare. Mi sveglio alla mattina e faccio fatica a riconoscermi allo specchio” racconta.



Il medico è stato condannato l’8 ottobre di quest’anno a un anno ma la pena è stata sospesa: "Non mi ha mai chiesto scusa" spiega l'ex modella modenese. Per Cristina quell’esperienza è stata un vero trauma di cui porterà per sempre le cicatrici: “È stata un’assurdità. Quest’esperienza mi ha insegnato ad accettare i piccoli difetti, le imperfezioni. È sempre meglio non rischiare. Ancora oggi mi chiedo chi me l’abbia fatto fare”.