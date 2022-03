Crisi Ucraina, Papa Francesco: abuso perverso potere minaccia umanità

Il Papa: "Rifondare un'architettura di pace a livello globale"

Francesco lancia un appello affinché i muri diventino porte per i rifugiati, ma anche affinché venga rifondata una nuova comunità mondiale partendo dall'Europa. La guerra in Ucraina "possa suscitare in questo senso una reazione di segno opposto, un impegno a rifondare un'architettura di pace a livello globale, dove la casa europea, nata per garantire la pace dopo le guerre mondiali, abbia un ruolo primario", osserva. "Oggi più che mai urge rivedere lo stile e l'efficacia dell'ars politica. Davanti ai tanti mutamenti a cui stiamo assistendo a livello internazionale, è doveroso 'rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l'amicizia sociale'", scrive il Papa citando l'enciclica Fratelli tutti. "La guerra, che 'lascia il mondo peggiore' ed è 'un fallimento della politica e dell'umanità', una resa vergognosa alle forze del male', possa suscitare in questo senso una reazione di segno opposto, un impegno a rifondare un'architettura di pace a livello globale, dove la casa europea, nata per garantire la pace dopo le guerre mondiali, abbia un ruolo primario".