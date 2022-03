Crisi carburanti, c'è chi dal Friuli va in Slovenia a fare benzina

A causa del caro carburante in Italia per le numerose accise che pesano sul prezzo e a seguito del conflitto Russia-Ucraina, molti automobilisti decidono di recarsi nei Paesi al confine, dove i costi sono decisamente più bassi, per fare un pieno di benzina alla propria auto. Le inviate di "Fuori dal Coro" Natasha Farinelli e Carlotta Dessì hanno mostrato la situazione: tanti friuliani si recano valico di Vencò, al confine con la Slovenia, percorrendo anche 100 km e aspettando anche ore per le lunghe file perché, come sottolinea un automobilista, è possibile risparmiare anche "30 euro per un pieno".

Ma se in Slovenia un litro di Diesel è a 1,670 euro e a Roma si arriva anche a 2,402 euro per il Diesel e 2,431 euro per un litro di benzina, in Lombardia, al confine con la Svizzera e precisamente a Livigno, i prezzi del carburante sono più bassi: è possibile trovare la benzina Senza Piombo a 1,482 euro al litro: gli automobilisti che giungono all'oasi felice, oltre a fare il pieno, portano via anche una tanica.