"Ho una visione agnostica, non so cosa ci sia dopo e mi piace l'idea di poter tornare in vita con questo corpo e che la mente umana riesca a sconfiggere la morte", dice Giuseppe. "Resta una questione di fede, perché finché non riporteranno in vita il primo essere umano io sto scommettendo e anche investendo. Adesso pago un'assicurazione di 60 euro al mese fino ai 67 anni, dopodiché, nel caso fossi ancora in vita, devo versare una somma di circa 200 mila euro per essere ibernato", conclude.