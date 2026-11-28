In collegamento con "Diario del weekend", Giuseppe Fedele parla della sua scelta di farsi ibernare dopo la morte grazie alla crioconservazione. "Una ventina di anni fa ho visto un servizio in tv che parlava della possibilità di 'congelarsi' dopo la morte. Così presi contatti con le prime due realtà americane, ma riscontrai subito delle difficoltà logistiche oltre che di costi elevati", spiega. Poi, nel 2020, Giuseppe viene a conoscenza della prima realtà europea, con sede in Germania e alcuni laboratori in Svizzera. Da lì la scelta di aderire al programma di crioconservazione.
"Ho una visione agnostica, non so cosa ci sia dopo e mi piace l'idea di poter tornare in vita con questo corpo e che la mente umana riesca a sconfiggere la morte", dice Giuseppe. "Resta una questione di fede, perché finché non riporteranno in vita il primo essere umano io sto scommettendo e anche investendo. Adesso pago un'assicurazione di 60 euro al mese fino ai 67 anni, dopodiché, nel caso fossi ancora in vita, devo versare una somma di circa 200 mila euro per essere ibernato", conclude.