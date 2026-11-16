Ibernazione umana, quanto costa l’immortalità scelta anche da molti italiani

Tra gli italiani che hanno scelto di affidarsi a questo processo dopo il decesso, il signor Giuseppe. "Nella mia carta d'identità probabilmente ci sarà scritto 'prima vita nato/morto', seconda vita 'rinato' - ha spiegato mostrando al giornalista l'ultimo bonifico mensile effettuato - il mio corpo verrà letteralmente messo in un cilindro contenente azoto liquido a meno 196 gradi".

"Forse non ci riusciremo mai - ha aggiunto l'uomo - quindi finché il primo essere umano non verrà riportato in vita è una scommessa, è una fede, è un credo, è la mia religione". E proprio parlando di fede il signor Giuseppe ha specificato: "Io non credo, sono sbattezzato da marzo 2007, mi affascina l'idea di tornare in vita tra mille anni qui o su Marte, un domani, quando risorgerò, saremo una sorta di star".