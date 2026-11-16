Ibernazione umana, quanto costa l’immortalità scelta anche da molti italiani

L'ultima sfida all'infinito che viene scelta da sempre più persone è l'ibernazione. Il processo della crioconservazione dopo il decesso con il desiderio di tornare in vita, è stato argomento di un servizio di "Fuori dal coro" andato in onda domenica 15 novembre.
Il primo laboratorio europeo si trova in Svizzera: qui i corpi vengono conservati a 196 gradi sotto zero ma la stessa azienda, come sottolinea il giornalista del programma di Rete4, non garantisce che il processo possa essere mai portato a termine: "Non si sa se e quando esisterà la tecnologia necessaria, è del tutto possibile che la rianimazione non riesca mai". Il costo? C'è chi decide di "investire" 200mila euro sperando in una "seconda vita".
Il servizio prosegue poi con un'intervista a Filippo Polistena, titolare di un esercizio di onoranze funebri, che, come ha spiegato ai microfoni di "Fuori dal coro", si farà ibernare lui stesso.
"La mia società è la prima che se ne occupa, ed è anche iscritta nei registri camerali come società di pompe funebri innovativa - spiega Polistena - per me questo contratto è stato un investimento perché per la prima volta penso a me stesso".
Polistena si occupa infatti del processo iniziale della fase di ibernazione, prima che il corpo venga poi spostato in uno dei centri di conservazione all'estero. Il servizio di "Fuori dal coro" prosegue mostrando come avviene il processo servendosi di un manichino: il corpo del paziente viene portato in uno stato di stasi a meno 30 gradi, pronto per essere trasportato con un'ambulanza.
Tra gli italiani che hanno scelto di affidarsi a questo processo dopo il decesso, il signor Giuseppe. "Nella mia carta d'identità probabilmente ci sarà scritto 'prima vita nato/morto', seconda vita 'rinato' - ha spiegato mostrando al giornalista l'ultimo bonifico mensile effettuato - il mio corpo verrà letteralmente messo in un cilindro contenente azoto liquido a meno 196 gradi".
"Forse non ci riusciremo mai - ha aggiunto l'uomo - quindi finché il primo essere umano non verrà riportato in vita è una scommessa, è una fede, è un credo, è la mia religione". E proprio parlando di fede il signor Giuseppe ha specificato: "Io non credo, sono sbattezzato da marzo 2007, mi affascina l'idea di tornare in vita tra mille anni qui o su Marte, un domani, quando risorgerò, saremo una sorta di star".