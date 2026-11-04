In quell'occasione Taylor aveva scelto di parlare apertamente della propria condizione perché aveva deciso di intraprendere un percorso per conservare gli ovociti e voleva offrire un sostegno anche ad altre donne nella stessa situazione. Dopo il primo prelievo, aveva condiviso un ulteriore aggiornamento dal letto d'ospedale: il risultato era stato di un solo ovocita giudicato buono, meno di quanto sperasse dopo le iniezioni ormonali e l'attesa. "Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo", aveva spiegato, senza nascondere la delusione ma cercando di mantenere la speranza. Aveva anche ringraziato le persone che le erano rimaste accanto e le follower che le avevano inviato messaggi di incoraggiamento.