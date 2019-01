Crescita delle imprese cinesi del 61,5%: via alle assunzioni di italiani

Le imprese cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% in otto anni: è questo il dato sorprendente diramato dalla CGIA di Mestre. Un valore molto importante che sottolinea la proliferazione, ma soprattutto il successo, di queste piccole e medie realtà che riescono così ad assumere personale italiano.



"Stasera Italia" mostra una dimostrazione di questa realtà: in via Paolo Sarpi a Milano, cuore della Chinatown, dove studi dentistici, gioiellerie e atelier di moda hanno dirigenti cinesi e dipendenti italiani. È il caso di Jay che insieme a Davide gestisce Fusho, un ristorante di cibo d'asporto: “Oggi come oggi è molto importante l’integrazione non solo a livello culturale ma anche aziendale”.