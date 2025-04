Lite in un bar di Cremona finisce a coltellate, ferito un 48enne

Sono gravi le condizioni di un uomo di 48 anni che sabato sera è stato accoltellato all'addome al culmine di una lite in un bar a Cremona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che una volta stabilizzato il ferito lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta visionando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza per identificare l'aggressore, fuggito a piedi, che secondo alcuni testimoni sarebbe un amico del 48enne.