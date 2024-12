Cremona, topi in classe: duecento alunni a casa

A scuola, ora, ci sono trappole ed esche specifiche ed è in corso l'intervento di derattizzazione. Gli specialisti hanno già eseguito quattro interventi specifici. La scuola resterà chiusa fino a quando non si troveranno più escrementi. E alle famiglie degli alunni, in vista del rientro, è stato raccomandato di avvisare i figli di prestare attenzione alla massima pulizia di banchi, pavimenti e bagni e di non lasciare in giro alimenti, biscotti e snack.