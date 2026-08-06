Crema, donna di 43 anni accoltellata in strada: fermato un giovane cittadino nordafricano

Shock a Crema, in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di giovedì 6 agosto, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
Come sta la donna ferita
Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata ferita fra il gluteo e la schiena. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
Il giovane fermato
Stando a quanto emerso, i carabinieri che indagano sull'aggressione avrebbero fermato intorno alle 21.30 un giovane cittadino nordafricano. Restano ancora da chiarire i motivi dell'aggressione col coltello.