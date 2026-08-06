DA CHIARIRE I MOTIVI DELL'AGGRESSIONE

Crema, donna di 43 anni accoltellata in strada: fermato un giovane cittadino nordafricano

Ferita fra il gluteo e la schiena, è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione

06 Ago 2026 - 22:50
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© Ansa

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Shock a Crema, in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di giovedì 6 agosto, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

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Come sta la donna ferita

 Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata ferita fra il gluteo e la schiena. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il giovane fermato

 Stando a quanto emerso, i carabinieri che indagano sull'aggressione avrebbero fermato intorno alle 21.30 un giovane cittadino nordafricano. Restano ancora da chiarire i motivi dell'aggressione col coltello.

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