Crema, donna di 43 anni accoltellata in strada: fermato un giovane cittadino nordafricano

Shock a Crema, in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di giovedì 6 agosto, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.