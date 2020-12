Covid, Zampa: per scendere sotto 10mila casi fare come Germania e Gb

Il punto che permette "un allentamento delle misure, ma soprattutto la ripresa di attività importanti come ad esempio la riapertura delle scuole, deve vedere scendere il numero dei contagiati sotto i 10mila casi al giorno". A indicarlo è il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, secondo la quale per riuscire a scendere questa quota "immaginiamo che sia necessario" un intervento "come hanno fatto la Germania e l'Inghilterra".