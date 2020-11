Covid, Zampa: "A Natale a casa in pochi, feste vietate a Capodanno"

ansa

"Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile". Lo dice in tv il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, anticipando le misure ipotizzate per le festività. "Più si allarga la cerchia di persone che non si frequentano abitualmente, maggiore è il rischio - spiega -. Cinque, sei persone al massimo. A Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazze e feste come in passato. Saremo rigorosi: non ci saranno deroghe".