Covid, via libera dell'Aifa a due anticorpi monoclonali

L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera a due anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid. Il semaforo verde è stato concesso ponendo alcune condizioni e limitando l'utilizzo a una categoria limitata di pazienti, cioè stabilendo una casistica ben precisa, con malati in fase precoce e ad alto rischio di evoluzioni dell'infezione.