Covid, via libera alle linee guida dei piani per spostamenti casa-lavoro

Via libera dal ministero dei Trasporti e da quello della Transizione ecologica alle linee guida per la redazione e attuazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro. Come spiega il ministro Giovannini, si tratta di "un primo importante passo in vista delle riaperture dopo la pausa estiva" che servirà ai mobilty manager "per la gestione degli orari in modo da alleggerire la pressione su viabilità e Tpl".