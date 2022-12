Covid, vaccinazioni in calo: solo il 26,9% ha la quarta dose

In Italia sono in calo le vaccinazioni contro il Covid.

Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, infatti, sono in diminuzione sia le prime dosi (-1,3%), sia la terza e la quarta, che al momento ha una copertura del 26,9%. Non ci sono invece ancora dati ufficiali sulla quinta. Le persone non vaccinate nel nostro Pese sono 6,7 milioni.