Covid, vaccinato a Roma Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz

Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid al all'Università Campus Bio-Medico di Roma. "Fare il vaccino è necessario per noi e per gli altri, specialmente alla nostra età. La vita ci mette davanti a sfide inaspettate e spesso molto dure, ma abbiamo dentro di noi la forza per superarle. Dobbiamo restare ottimisti”, ha detto. "Un'immagine di fiducia e speranza per tutti! Grazie Sami!", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.