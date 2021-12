Covid, l'Oms: "I rischi legati alla variante Omicron restano molto alti"

La via maestra per battere il Covid secondo il decano dei farmacologi italiani e fondatore dell'Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, è l'obbligo vaccinale. "Non c'è più tempo da perdere, l'esecutivo deve avere più coraggio", dichiara in un'intervista a QN. "I dati dicono che c'è necessità e siamo in ritardo", aggiunge. Secondo il farmacologo, se l'Italia inserisse l'obbligo vaccinale, molti Paesi europei la seguirebbero. "Siamo in una situazione paradossale in cui i governi stanno fermi in attesa che qualcuno faccia la prima mossa", spiega.