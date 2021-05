Covid, tre Regioni tornano "bianche" | Aifa, attesa la decisione sul vaccino per 12-15enni

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, intende raggiungere un accordo sui passaporti vaccinali e su un patto globale contro la pandemia al prossimo vertice del G7, in programma dal'11 al 13 giugno in Cornovaglia. Il 2020 "è stato un anno terribile per l'umanità. La vaccinazione deve essere un'impresa globale", sottolinea.