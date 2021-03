Covid, Italia "blindata" a Pasqua: in zona rossa dal 3 al 5 aprile | Nuove restrizioni dal 15 marzo al 6 aprile

Nel Cdm "verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid. Il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche". Lo ha detto il ministro Mariastella Gelmini, precisando che il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, "entrerà in vigore dal 15 marzo".