AstraZeneca, la Danimarca sospende la somministrazione del vaccino: coaguli di sangue in alcuni pazienti

La Danimarca ha temporaneamente interrotto la somministrazione dei vaccini AstraZeneca per possibili effetti collaterali: in alcuni pazienti infatti sono state riscontrate coagulazioni nel sangue dopo l'inoculazione del farmaco. La sospensione durerà 14 giorni, in via precauzionale. Le autorità sanitarie hanno rassicurato che al momento non c'è alcun legame , ma bisogna comunque procedere con gli accertamenti.

Anche l'Austria e altri Paesi hanno sospeso il vaccino AstraZeneca La Danimarca non è il primo Paese a sospendere la campagna vaccinale. Mercoledì l'Austria aveva sospeso un lotto del vaccino (il numero ABV5300) dopo il decesso di un paziente e il ricovero di un secondo; altri quattro Paesi - i tre Stati baltici e il Lussemburgo - cui era stato consegnata una parte dello stesso lotto (un milione di dosi in totale) hanno adottato la medesima decisione.

Quali Paesi hanno ricevuto il lotto sospetto Oltre a Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, gli altri Paesi che hanno ricevuto vaccini dal lotto numero ABV5300 sono Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

L'autorità sanitaria danese: "Dobbiamo chiarire per poter continuare" "Siamo nel mezzo del più grande e importante lancio di vaccinazioni nella storia danese e abbiamo bisogno di tutti i vaccini su cui possiamo mettere le mani, quindi non è una decisione facile mettere in pausa i vaccini", ha detto Soeren Brostroem, responsabile dell'autorità sanitaria. "Dobbiamo chiarire, prima di continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca", ha aggiunto.

Leggi Anche Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo

Ema sul caso austriaco: nessuna specifica connessione tra vaccino ed effetti collaterali "Al momento non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate come effetti collaterali di questo vaccino", aveva detto in un comunicato l'Agenzia europea del farmaco, riferendosi alle due persone che hanno avuti effetti avversi dopo la vaccinazione in Austria: di queste una è morta e l'altra è ricoverata in ospedale.