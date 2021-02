Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo

Le multe dovrebbero dividersi in tre livelli: lieve, grave e molto grave in base "al rischio o danno che causa per la salute della popolazione". L'obiettivo è soprattutto quello di scoraggiare medici negazionisti e no-vax.

Scontro politico La formazione politica di maggioranza, il Partito Popolare (centrodestra), sostiene che la nuova normativa impedisce il "negazionismo" e risponde a lacune esistenti rispetto a questo tema nella normativa nazionale. I partiti dell'opposizione mettono invece in dubbio l'applicabilità legale delle multe e sostengono che il provvedimento sarà rigettato dai tribunali perché "vulnera i diritti fondamentali, contraddice le norme nazionali e favorisce la propaganda negazionista". Sul piano legale, inoltre, resta vaga la definizione di "valido motivo".

Ministro Salute: "Vaccini non obbligatori in Spagna" Nel frattempo Carolina Darias, ministro della Salute spagnolo, ha affermato che la vaccinazione contro il Covid nel Paese iberico "non è obbligatoria", dopo che le è stata chiesta un'opinione sulla decisione della Galizia. Darias ha detto che bisogna attendere le valutazioni giuridiche corrispondenti per capire se la nuova legge galiziana è effettivamente costituzionale.