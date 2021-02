Coronavirus, epidemiologa Israele: "Abbiamo convinto i no-vax a vaccinarsi anche grazie all'istituzione di premi" 

In Israele, "per convincere i no-vax a vaccinarsi sono stati anche istituiti dei premi: per esempio nei quartieri ultraortodossi pizza familiare per tutti, mentre per i giovani un thermos in omaggio. Ha funzionato". Lo ha affermato l'epidemiologa dell'Università di Gerusalemme, la professoressa Francesca Levi Schaffer. "Il passo vincente è prima di tutto la disponibilità di vaccini e poi l'attività di convincimento verso chi era riluttante", ha aggiunto.