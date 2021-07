Covid, vaccino ok per sei mesi: Pfizer chiede la terza dose | Speranza: "In piazza con la mascherina"

Ansa

Pfizer chiederà nelle prossime settimane il via libera per la terza dose del vaccino anti-Covid alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in usa e l'Ema nell'Ue, dal momento che gli ultimi dati sull'efficacia del vaccino parlano di un periodo di sei mesi. La mossa arriva dopo i dati "incoraggianti" di recenti sperimentazioni cliniche. Il ministro Speranza ai tifosi: "Andate in piazza, ma con le mascherine".