Covid, 42 milioni di italiani vaccinati con almeno una dose | Draghi: "Se i casi salgono possibile quarantena da Gb"

Codogno fuori dall'incubo: chiude il reparto Covid dell'ospedale Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 42.245.192 le persone vaccinate in Italia secondo l'aggiornamento delle 6 di questa mattina del Report vaccini anti-Covid. Sale a 14.070.044 la quota di chi ha completato il percorso con la seconda dose. Intanto preoccupa la diffusione della variante Delta in Gb. Il premier Mario Draghi: "Se dovessero ricominciare ad aumentare i contagi, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall'Inghilterra, ma non ci siamo ancora".