G7: agenda condivisa su vaccini, Recovery, clima e multilateralismo

Ansa

"Agenda condivisa per una azione globale per ricostruire meglio": ecco il nome del documento elaborato al termine del vertice (il primo dallo scoppio della pandemia) dei capi di Stato e di governo del G7 svoltosi a Carbis Bay, in Cornovaglia, sotto la presidenza britannica. In 25 pagine i leader tirano le conclusioni di tre gioni di lavoro su vaccini, Recovery, clima e multilateralismo.