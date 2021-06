G7, Draghi: "Politica espansiva per rafforzare la crescita" | Palazzo Chigi: "Leader condividono la linea del premier"

"Ci sono ottimi motivi per avere una politica di bilancio espansiva ". Lo ha detto Mario Draghi ai leader riuniti al G7 in Cornovaglia. "Questo - ha aggiunto - serve a rafforzare la crescita e a proteggere i lavoratori durante le transizioni che stanno attraversando l'economia". Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere che "tutti i presenti si sono trovati d'accordo con la linea di politica economica presentata dal premier italiano".

Nel corso della sessione di lavoro sulla ripresa economica, in cui Mario Draghi era "lead speaker", è stato infatti registrato un generale consenso dei leader del G7 sulle cosiddette "ricette" indicate dal presidente del Consiglio italiano. La cancelliera tedesca Angela Merkel, si apprende da fonti ha parlato del "completo cambiamento culturale" avvenuto in Germania, e della necessita' di investire in digitalizzazione e per combattere il cambiamento climatico.

Condivisione anche dal primo ministro britannico Boris Johnson."Voglio investire, voglio far partire i progetti", ha assicurato, dicendosi d`accordo con Draghi sull`importanza di rassicurare i mercati della volonta' comune di mantenere il debito sotto controllo.

Palazzo Chigi: Biden invita G7 a cogliere l'attimo per la crescita - "Più riusciamo a fare insieme, meglio è". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, a quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, invitando il G7 a "cogliere l'attimo" e sostenere l'economia.