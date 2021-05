Vaccini, Zingaretti: "Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi"

Crollo dei morti per Covid fra gli ultrasettantenni in Gran Bretanga, ormai vaccinati in massa in un Paese che ha superato 51 milioni di dosi somministrate. Secondo i dati dell'Ons, equivalente britannico dell'Istat, il totale è calato in questa fascia d'età a metà aprile fino a 166 alla settimana, - 98% rispetto al picco dell'ondata alimentata a inizio 2021 dall'aggressiva variante inglese del virus. Intanto Nadhim Zahawi, ministro per la Campagna Vaccinale del governo di Boris Johnson, ha annunciato che da settembre l'isola inizierà a "offrire un terzo richiamo" di vaccini aggiornati: ossia tarati contro le nuove varianti.